HABER

Yaralı kumruya miniklerden şefkat eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 17:01 | Son Güncelleme

Malatya’da evlerinden içeri giren yaralı kumruyu gören minikler, şefkatli elleri ile kuşu tedavi etti.Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde evlerinin balkonundan içeri giren yaralı kumruyu fark eden Ömer Fahrettin ve Eslem Yalman kardeşler, göğsünden yaralanmış kumruya sahip çıktı.

Yaralı kumruya miniklerden şefkat eli

Malatya’da evlerinden içeri giren yaralı kumruyu gören minikler, şefkatli elleri ile kuşu tedavi etti.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde evlerinin balkonundan içeri giren yaralı kumruyu fark eden Ömer Fahrettin ve Eslem Yalman kardeşler, göğsünden yaralanmış kumruya sahip çıktı. Evde buldukları yara merhem ile kumrunun yarasını tedavi eden kardeşlerin bu davranışları ailelerinden de tam not aldı. Minikler yaralı kuşu bir yandan beslerken bir yandan da iyileştirerek kısa sürede doğaya bırakacaklarını söyledi.

Yaralı kumruya miniklerden şefkat eli

Yaralı kumruya miniklerden şefkat eli

Yaralı kumruya miniklerden şefkat eli

Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar
Terme’de sel çiftçiyi vurduTerme’de sel çiftçiyi vurdu
Gediz’de madende göçük: 2 yaralıGediz’de madende göçük: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Altınla ilgili önemli tahmin!

Altınla ilgili önemli tahmin!

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak FETÖ operasyonu

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Son dakika: CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan’a silahlı saldırı!

CHP'li başkana silahlı saldırı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

TSK'da 5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.