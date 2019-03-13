Yaralı kuşlar hayvanat bahçesinde şifa buluyor

GAZİANTEP (AA) - Barındırdığı tür ve yüz ölçümü bakımından dünyanın ve Türkiye'nin sayılı hayvanat bahçelerinden Gaziantep Hayvanat Bahçesi, doğada çeşitli nedenlerle yaralanan kuşlara da şifa dağıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak bölgede yaralı hayvanların kurtarma merkezi olarak da görev yaptıklarını söyledi.

Yaralı yabani hayvanların iyileştirilerek doğaya tekrar dönmelerinin önemine değinen Özsöyler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Adana, Osmaniye ve Mersin'den de kendilerine yaralı hayvanlar getirildiğini belirtti.

Özsöyler, hayvanat bahçesine çoğunlukla yaralı yırtıcı kuşların tedavi için getirildiğini aktararak, "Bize daha çok kartal, şahin, atmaca, pelikan ve leylek gibi hayvanlar tedavi için getiriliyor. Bu kuşlar uçarken kanatlarını tellere çarpıyorlar veya avcılar tarafından vuruluyorlar. Biz burada gerekli tedavilerini ve bakımlarını yapıyoruz. Doğada tekrar hayatlarını ikame ettirecek hale geldiklerinde salıveriyoruz." ifadelerini kullandı.