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Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

03.02.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Atmaca, Çamurcun, Küçük Karga ve Ekin Kargası, tedavi altına alındı.Van’ın Erciş, Gevaş ve Gürpınar duyarlı vatandaşlar ve jandarma personeli tarafından yaralı bulunan 3 Atmaca, Çamurcun, Küçük Karga ve Ekin Kargası Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Atmaca, Çamurcun, Küçük Karga ve Ekin Kargası, tedavi altına alındı.
Van’ın Erciş, Gevaş ve Gürpınar duyarlı vatandaşlar ve jandarma personeli tarafından yaralı bulunan 3 Atmaca, Çamurcun, Küçük Karga ve Ekin Kargası Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan ve yetkililerden teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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