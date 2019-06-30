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Yaralı kuşlara belediye otobüsü şoförleri sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 10:53 | Son Güncelleme

Kocaeli ve İstanbul'da şoförler tarafından yolda yaralı bulunan karga ile martı, Veteriner Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da yolda yaralı bulunan karga ile martının yardımına belediye ekipleri koştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 200 hat numaralı İzmit-Kartal güzergahında giden otobüsün şoförü Yasin Özder, yolda fark ettiği yaralı martı için aracı durdurdu.

İstanbul Tuzla Şifa Rampası mevkisinde orta şeritten yaralı martıyı aracına alan Özder, Kartal peronlara geldiğinde kalkış vaktine kadar martının korkmaması için çaba gösterdi. Martıyı seven sürücü Özder, karnının aç olabileceğini düşünerek kuşa kek yedirdi.

UlaşımPark şoförü Özder, kuşu, İzmit otogarında Veteriner Şube Müdürlüğünce gönderilen ekiplere teslim etti.

- Yaralı kargayı yolda bırakmadı

Bahçecik-Umuttepe güzergahında 635 hat numaralı otobüsün şoförlüğünü yapan Rahman Özer de sahil yolunda yaralı kargayı fark etti.

Aracını durdurarak karganın yanına giden Özer, kuşun ayaklarının kırık olduğunu gördü. Özer, su içirdiği kargayı poğaçayla besledi.

Yetkililerle iletişime geçen Özer, kargayı Bahçecik Merkez'de buluştuğu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Karga daha sonra Veteriner Şube Müdürlüğünden gelen ekiplere verildi.

Bu arada, şoförler, sürüş güvenliğini tehlikeye atmamak için yaralı kuşları yolculara verdi. Yolcular da otobüsün son durağına kadar yaralı kuşlarla ilgilendi. Bazı yolcular, olaydan sonra UlaşımPark'ı arayarak kuşların durumunu sordu.

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