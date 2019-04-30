BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniğinde, doğada yaralı bulunan tavşancılın kanadına kemik nakli yapıldı.

Bir süre önce vatandaşlar tarafından arazide yaralı bulunan tavşancıl, tedavi edilmesi için Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniğine teslim edildi.

Klinikte Dr. Öğretim Üyesi Sami Ünsaldı tarafından muayene edilen ve kanadında kırıklar tespit edilen kuş, ameliyata alındı. Ünsaldı ve ekibi tarafından, yaralı kuşun kanadına kemik nakli yapıldı.

Ünsaldı, yaptığı açıklamada, uzun süre doğada aç kalan kanatlı hayvanların uçarken düşüp yaralandığını söyledi.

Bitkin halde getirilen kuşu elden vitaminli gıdalar ve serumla beslediklerini anlatan Ünsaldı, şöyle konuştu:

"Kendini toparlayan hayvanı ameliyata aldık. Kırılan kanat kemiğine, ölen bir hayvanın kemiğini yerleştiriyoruz. Bu kendi tekniğim, buna 'kemik manşon' diyoruz. Kırılan diğer bir kemiğe, uygun kemik bulamadığımız için metal pin koyduk. Kuşu kontrol altında tutup, bir seneye yakın elimizde muhafaza etmemiz lazım ki ondan sonra doğaya salalım."

