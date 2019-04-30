HABER

Yaralı kuşun kanadına kemik nakli

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 11:02 | Son Güncelleme

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniğindeki operasyonla, doğada yaralı bulunan tavşancılın kanadına kemik nakli yapıldı - Dr. Öğretim Üyesi Sami Ünsaldı: - "Kırılan kanat kemiğine, ölen bir hayvanın kemiğini yerleştiriyoruz"

BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniğinde, doğada yaralı bulunan tavşancılın kanadına kemik nakli yapıldı.

Bir süre önce vatandaşlar tarafından arazide yaralı bulunan tavşancıl, tedavi edilmesi için Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniğine teslim edildi.

Klinikte Dr. Öğretim Üyesi Sami Ünsaldı tarafından muayene edilen ve kanadında kırıklar tespit edilen kuş, ameliyata alındı. Ünsaldı ve ekibi tarafından, yaralı kuşun kanadına kemik nakli yapıldı.

Ünsaldı, yaptığı açıklamada, uzun süre doğada aç kalan kanatlı hayvanların uçarken düşüp yaralandığını söyledi.

Bitkin halde getirilen kuşu elden vitaminli gıdalar ve serumla beslediklerini anlatan Ünsaldı, şöyle konuştu:

"Kendini toparlayan hayvanı ameliyata aldık. Kırılan kanat kemiğine, ölen bir hayvanın kemiğini yerleştiriyoruz. Bu kendi tekniğim, buna 'kemik manşon' diyoruz. Kırılan diğer bir kemiğe, uygun kemik bulamadığımız için metal pin koyduk. Kuşu kontrol altında tutup, bir seneye yakın elimizde muhafaza etmemiz lazım ki ondan sonra doğaya salalım."

Küçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü Küçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
Sıcak temas sağlandı! 8 terörist öldürüldüSıcak temas sağlandı! 8 terörist öldürüldü
Amasya’da 6 asırlık yağmur duası ve kurban geleneği sürüyorAmasya’da 6 asırlık yağmur duası ve kurban geleneği sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl Tavşancıl Kuş

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

ABD'den NATO hamlesi! Trump, senatonun onaylamasını talep etti!

ABD'den NATO hamlesi! Trump, senatonun onaylamasını talep etti!

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 1 Mayıs hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar nereler? İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması!

Son dakika Şırnak ve Siirt'te operasyon: 8 terörist öldürüldü

Sıcak temas sağlandı! 8 terörist öldürüldü

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

Günlük burç yorumları 30 Nisan Salı - Ay, Balık burcunda ilerliyor

Ay, Balık burcunda ilerliyor!

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi

Son dakika Gümrük Muhafaza ekiplerinden sınır kapısında operasyon! Değeri dudak uçuklattı

Az önce ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.