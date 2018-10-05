Yaralı leopara yardım etmek isterken canından oluyordu

Hindistan'da köye inen yaralı leopar yardım etmeye çalışanlara saldırdı. Leopara yardım etmek isteyen yaşlı adam ölümden döndü. Korku dolu anlar kameraya anbean böyle yansıdı.
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