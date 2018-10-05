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Yaralı leopara yardım etmek isterken canından oluyordu

İLGİNÇ HABERLER  | 05.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

Hindistan'da yaralı leopara yardım etmek isteyen adam, hayvanın saldırısına uğradı. O anlar kameraya yansıdı.

Hindistan'da köye inen yaralı leopar yardım etmeye çalışanlara saldırdı. Leopara yardım etmek isteyen yaşlı adam ölümden döndü. Korku dolu anlar kameraya anbean böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan leopar

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