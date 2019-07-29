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Yaralı Leyleğe muhtar sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:39 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Hayrettin Köyü Muhtarı İbrahim Ladikli arazide bulduğu yaralı leyleğe sahip çıktı.Yüksek gerilim hatlarına takılarak yaralandığını düşünüyorum diyen Hayrettin Köyü Muhtarı İbrahim Ladikli, "Leyleği köye yakın bir arazide bulduk.

Yaralı Leyleğe muhtar sahip çıktı

Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Hayrettin Köyü Muhtarı İbrahim Ladikli arazide bulduğu yaralı leyleğe sahip çıktı.
Yüksek gerilim hatlarına takılarak yaralandığını düşünüyorum diyen Hayrettin Köyü Muhtarı İbrahim Ladikli, "Leyleği köye yakın bir arazide bulduk. Kanadından yaralanmış uçamıyordu. Korunması amacıyla alıp eve getirdim. Kaymakamlığımız ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzle iletişime geçerek durumu haber verdim. Sağ olsunlar onlar gerekli yerlerle iletişime geçtiler ve tabiat varlıkları koruma müdürlüğü ekipleri tedavisini yapmak üzere gelip aldılar. Dileğimiz bir an önce yaralı leyleğin iyileşip doğal ortamına geri dönebilmesi" dedi.

Yaralı Leyleğe muhtar sahip çıktı

Yaralı Leyleğe muhtar sahip çıktı

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