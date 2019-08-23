HABER

Yaralı leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 12:47 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, kanadından yaralı olan ve uçamayan leylek, veteriner hekimlerce tedavi edilip doğaya bırakıldı.

Yaralı leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, kanadından yaralı olan ve uçamayan leylek, veteriner hekimlerce tedavi edilip doğaya bırakıldı.
Pamukkale'de, 17 Ağustos günü, hayvansever, tarlada sağ kanadından yaralı leylek buldu. Hayvanseverin haber vermesi üzerine olay yerine gelen belediye ekiplerince alınan yaralı leylek, tedavi edilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü. Leylek, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşturuldu. Yaklaşık 1 yaşında olduğu tespit edilen leyleğin ölçümlerini kayıt altına alan veterinerler, takibini sağlamak için ayağına halka taktı. Tedavisi tamamlanan leylek, doğaya salındı.

FOTOĞRAFLI

Yaralı leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldıYaralı leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

PARTNERAnnesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldıAnnesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldı
Sözde çevreciler uyarırken kirlettiSözde çevreciler uyarırken kirletti
Sele kapılan büyükbaş hayvanlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldıSele kapılan büyükbaş hayvanlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

'Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi geri çekildi'

'Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi geri çekildi'

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'ye kurşun geçirmez jandarma karakolu

Silivri'ye kurşun geçirmez jandarma karakolu

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Elazığ'da HDP İl Eş Başkanı tutuklandı

HDP İl Eş Başkanı tutuklandı

Son dakika: Gri listedeki terörist öldürüldü

Abdurrahman Siler öldürüldü!

Kartal'da hastane otoparkında silahlı kavga

Hastane otoparkında silahlı kavga

Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.