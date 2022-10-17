Yaralı madenci İbrahim Çeliktaş, arkadaşlarını kurtarmak için zehirlenmiş! "Böyle bir kardeşlik ruhuna hiç rastlamadık"

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim akşamında patlama meydana gelmiş, 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Patlamada yaralanan 6 madenciyse ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Yaralıların yakınlarıysa, hastaneye geldi.

"MADENDEN ÇIKARTTIĞIMIZDA SU İSTEDİ SU VERDİK"

Taner Şen'in dayısı Tayfun Kayhan "Bartın Amasra TTK işletmesinde barutçu olarak çalışmaktayım. Ben de gündüz vardiyasında aynı bölgede çalıştım ve mesaim bitti eve gittim. Haberi aldım, arkadaşlarımıza yardımcı olmak için tekrar ocağa gittik. Şu anda hastanede yatmakta olan Taner Şen'i gördüm. Tanıdım ve onu ocaktan çıkardım. Onu ambulansa bindirdik, ben durumu hafif sandığım için tekrar ocağa diğer arkadaşlarımızı kurtarmaya gittik. Ocağa tekrar girdiğimde arkadaşlarımızın vefat ettiğini gördük. Dün Bartın'da cenazelere katıldık. Kendi eşimin amcası da madende vefat etti, onun cenazesine de katıldım. Dün de yeğenime destek için buraya geldim. Ben yeğenimle ocaktan çıktığında bire bir konuştum, bilinci açıktı. Şu anda yoğun bakımda entübe halde. Yeğenimi ocaktan çıkardığımızda su istedi su verdik" dedi.

"ARKADAŞLARINI KURTARMAK İÇİN ZEHİRLENİYOR"

Ayhan Akgül'ün ağabeyi Kenan Akgül "Taner Şen'in buraya geldiğinde kalbi durmuştu. Kalp masajıyla tekrardan hayata döndü. Benim maden ocağında iki kardeşim çalışıyor. Ayhan Akgül ve Umut Akgül, Umut Akgül kardeşimizi kurtarmak için aşağı iniyor. Kardeşimizi kurtarıyor, onun durumuna daha bakmadan aşağıya diğer arkadaşlarına gidiyor. Aynı bölgede çalışan İbrahim Çeliktaş, kendisi olaya maruz kaldığı halde dışarı çıkıp tekrardan arkadaşlarına yardım etmek için içeri giriyor. Böyle bir kardeşlik ruhuna hiç rastlamadık. Birbirine öyle bir bağlanmışlar ki, ölümü göze alıp ocağın içerisine girdiler. İbrahim Çeliktaş, çıkarken karbon monoksite maruz kalıyor ama tekrar girince içeride kalıyor. Arkadaşlarını kurtarmak için zehirleniyor. Sonra kendisi de zehirlenince, diğer madenci arkadaşları kurtarıyor" diye konuştu.

"4 KİŞİNİN OLABİLDİĞİNCE İYİ DURUMDA OLDUĞU SÖYLENDİ"

Bartın Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Yılmaz "Başhekimimizden bilgi aldık, 4 kişinin olabildiğince iyi olduğu söylendi. 2'sinin biraz daha durumlarının ağır olduğu söylendi. 14 gibi komisyon toplanıp daha ne yapabiliriz noktasında bir çalışma yapılacağını söylediler" dedi.

(DHA)

