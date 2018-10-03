HABER

Yaralı martı, çocuklar sayesinde tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 20:48 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde çocuklar tarafından yaralı bulanan martı, bir esnafın da yardımıyla veterinere götürüldü, ardından da Tarım ve Orman Bakanlığı 4.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde çocuklar tarafından yaralı bulanan martı, bir esnafın da yardımıyla veterinere götürüldü, ardından da Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek tedavisine devam edilmesi sağlandı.

Spil Dağı eteklerinde ağız ve gagasından yaralı martı bulan çocuklar, İzmir Caddesi'nde çilingircilik yapan 28 yaşındaki Hasan Özden'den yardım istedi. Özden, çocuklarla birlikte martıyı veterinere götürdü. Veterinerin gerekli müdahaleyi yapıp, ilaç vermesinin ardından Özden martıyı dükkanına getirip, ilaçlarını verdi, sosis ve balıkla besledi. Özden, bir gün dükkanlarında baktığı martıyı ertesi gün tedavisi için Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü'ne götürüp, buradaki veterinerlere teslim etti. Ameliyatın ardından martı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü. Martının tedavinin ardından ya tekrar doğaya salınacağı ya da İzmir'in Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi'ndeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gönderileceği bildirildi. Yaralı martının tedavisini sağlayan çilingir Hasan Özden, "Bir müşterimden dönerken çocukların elinde martıyı gördüm. Benden yardım istediler. Onları kırmayıp, martıyı çocuklarla birlikte veterinere götürdük.Şimdi ise emin ellerde tekrar özgürlüğüne kavuşacağı günü bekliyor" dedi.

'AĞIZ KISMINDA İRİNLİ BİR APSE OLUŞMUŞTU'

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Veteriner Hekim Engin Bahçeci ise martının tedavi süreci ile ilgii şunları söyledi:

"Yaralı martı bize getirildiğinde ağız kısmında irinli bir apse oluşmuştu. Burada küçük bir cerrahi operasyon ile irini boşalttık. Bundan sonraki süreçte ise hem daha iyi bakılıp, barındırılabileceği hem de esas tedavisinin yapılacağı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne gönderdik."

Doğa Koruma ve Milli Parkla Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil ise vatandaşlara yaralı hayvan gördüklerinde hemen yetkililere bilgi vermeleri ya da en yakın veterinere götürmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

PARTNERAnnesiyle cinsel ilişkiye giren arkadaşının başını kesip dolaştı!Annesiyle cinsel ilişkiye giren arkadaşının başını kesip dolaştı!
Van'da yakalanan PKK'lının saklandığı mağarada silah ve mühimmat ele geçirildiVan'da yakalanan PKK'lının saklandığı mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi
Fazla otlayan 5 büyükbaş, telef olmak üzereyken kesildiFazla otlayan 5 büyükbaş, telef olmak üzereyken kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Gülperi dizisine tepkiler sürüyor! RTÜK'e şikayet yağdı

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

Putin'den çok önemli Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!

İstinaf Mahkemesi, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezasını onadı

İstinaf Mahkemesi, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezasını onadı

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Çağrı Merkezleri Derneği'nin düzenlediği 3. Takım Liderleri Zirvesi'ne yoğun ilgi

Çağrı Merkezleri Derneği'nin düzenlediği 3. Takım Liderleri Zirvesi'ne yoğun ilgi

Ekipler teyakkuza geçti! Karadeniz'e gönderilen 3 teröristin kimliği deşifre oldu!

Ekipler teyakkuza geçti! Karadeniz'e gönderilen 3 teröristin kimliği deşifre oldu!

Sınır ötesi tezkeresi Meclis'ten geçti

Sınır ötesi tezkeresi Meclis'ten geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.