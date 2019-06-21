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Yaralı Mısır akbabası tedavisini ardından doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 14:21 | Son Güncelleme

Bilecik’te geçtiğimiz günlerde yaralı olarak bulunan ve nesli en hızlı tükenme tehlikesi altında olan Mısır akbabası tedavisinin ardından bugün doğaya salındı.Geçtiğimiz gün Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine yaralı halde getirilen akbabaya zehirlenme teşhisi konulmuştu.

Yaralı Mısır akbabası tedavisini ardından doğaya salındı

Bilecik’te geçtiğimiz günlerde yaralı olarak bulunan ve nesli en hızlı tükenme tehlikesi altında olan Mısır akbabası tedavisinin ardından bugün doğaya salındı.
Geçtiğimiz gün Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine yaralı halde getirilen akbabaya zehirlenme teşhisi konulmuştu. Yaralı akbaba tüm tedavileri yapıldıktan sonra gözlem altına alındı. Tedavilere cevap veren akbaba tamamen iyileştikten sonra bugün Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine bahçesinden salınarak, doğal ortamına kavuştu.
"Hayvanın ayağına bir halka takıldı ve doğal ortamına salındı"
Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, merkeze Milli Parklar Doğa Koruma Şube Müdürlüğü tarafından tedavi merkezimize yaralı halde bir mısır akbabası getirildiğini anlatarak, "Akbabada zehirlenmeye bağlı yaralanma teşhisi koyduk. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde yaptığımız tedavi olumlu cevap verdi. Akbaba iyileşti, Milli Parklar Doğa Koruma Şube Müdürlüğü tarafından hayvanın ayağına bir halka takıldı. Ondan sonra akbabayı doğal ortamına saldık" dedi.

Yaralı Mısır akbabası tedavisini ardından doğaya salındı

Yaralı Mısır akbabası tedavisini ardından doğaya salındı

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