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Yaralı motosiklet sürücüsü: Ben iyiyim ambulans başka hastalara gitsin

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 10:37 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda kaza yapan başından yaralı motosiklet sürücüsü kazanın şokuyla, "Ben iyiyim ambulans başka hastalara gitsin" dedi.

Yaralı motosiklet sürücüsü: Ben iyiyim ambulans başka hastalara gitsin

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda kaza yapan başından yaralı motosiklet sürücüsü kazanın şokuyla, "Ben iyiyim ambulans başka hastalara gitsin" dedi. Yaralı ikna edildikten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Refik Saydam Caddesi'nden Şişhane istikametine ilerleyen motosiklet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Motosiklet sürücüsü motosikletten düşerek, yeşillik alana savruldu. Kazayı görenler yaralının yardımına koşup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Yardıma koşanlar, yaralı motosiklet sürücüsüne "Ambulans yaklaştı sabret, sakin ol" diyerek moral vermeye çalışırken, yüzü kanlar içinde kalan motosiklet sürücüsü kazanın şokuyla "Ben iyiyim ambulans başka hastalara gitsin" dedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan sürücüye boyunluk takarak müdahalede bulundu. Polise adının Hasan olduğunu söyleyen motosikletli soyadını hatırlayamayınca lakabını söyleyip "Ben Arap Hasan" dedi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

(FOTOĞRAF)

Yaralı motosiklet sürücüsü: Ben iyiyim ambulans başka hastalara gitsinYaralı motosiklet sürücüsü: Ben iyiyim ambulans başka hastalara gitsinYaralı motosiklet sürücüsü: Ben iyiyim ambulans başka hastalara gitsinYaralı motosiklet sürücüsü: Ben iyiyim ambulans başka hastalara gitsin

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