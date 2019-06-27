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Yaralı motosiklet sürücüsünü güneşten böyle korudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 12:31 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı motosiklet sürücüsünü güneşten böyle korudu

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı. Bir sürücü, yerde yatan yaralıyı güneşten üzerindeki gömleği kullanarak korudu.
Kaza, Habibler Mahallesi 2689 sokakta meydana geldi. Bir restoranda motosiklekli kurye olarak çalışan A.İ., direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Kazada motosikletten düşen A.İ., yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen sürücüler yaptı. A.İ.'ye hareket etmeden sağlık görevlilerini beklemesi konusunda uyarıda bulanan vatandaşlar, bir süre yaralıyı sakinleştirmeye çalıştı. Bir vatandaş ise, yerde yatan yaralı A.İ.'yi güneşten üzerindeki gömleği kullanarak korudu.

Yaralı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

(FOTOĞRAF)

Yaralı motosiklet sürücüsünü güneşten böyle koruduYaralı motosiklet sürücüsünü güneşten böyle koruduYaralı motosiklet sürücüsünü güneşten böyle koruduYaralı motosiklet sürücüsünü güneşten böyle korudu

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