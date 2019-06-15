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Yaralı motosiklet sürücüsünün başının altına yastık koydular

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 18:58 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarpan plakasız motosikletin sürücüsü Özkan K.

Yaralı motosiklet sürücüsünün başının altına yastık koydular

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarpan plakasız motosikletin sürücüsü Özkan K. (17) yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi Urgancılar Camisi önünde meydana geldi. Özkan K. yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun kenarında park halindeki 16 KME 75 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen Özkan K. yaralandı.
YASTIKLI MÜDAHALE
Kazayı gören çevredekiler, yaralanan Özkan K.'nin yanına koşarak müdahale etti. Özkan K.'yi kaldırım üzerine alan mahalleli, başının altına yastık koyup sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Yaralı sürücü sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Yaralı motosiklet sürücüsünün başının altına yastık koydularYaralı motosiklet sürücüsünün başının altına yastık koydularYaralı motosiklet sürücüsünün başının altına yastık koydularYaralı motosiklet sürücüsünün başının altına yastık koydular

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