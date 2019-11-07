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Yaralı olarak hastaneye götürdüğü amcası öldü, tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 10:30 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde darp edilerek öldürülen eski muhtar Recep Er'i (57) aracıyla hastaneye getiren yeğeni Ömer Er (32), çelişkili ifadeleri ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde darp edilerek öldürülen eski muhtar Recep Er'i (57) aracıyla hastaneye getiren yeğeni Ömer Er (32), çelişkili ifadeleri ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Uzunçayır Mahallesi Yağmur Sokak’taki evinde eşiyle birlikte yaşayan Recep Er, yeğeni Ömer Er tarafından araçla ağır yaralı olarak Ereğli Devlet Hastanesi’ne getirildi. Darp edildiği tespit edilen Recep Er, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili olarak araç üzerinde yapılan incelemede, birçok yerinde ölen Recep Er’in kan izlerine rastlayan polis, yeğeni Ömer Er'i gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürülen Ömer Er, ifadesinde amcasını gece saatlerinde evine bıraktığını, daha sonra kendisinin arkadaşlarının yanına gittiğini ileri sürdü. Er, dönüşte ise amcasını kanlar içinde bulduğunu ve hemen hastaneye götürdüğünü iddia etti. Dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Ömer Er, çelişkili ifadeleri ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı.

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