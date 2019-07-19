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Yaralı peçeli baykuş kum ocağına sığındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 09:17 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde doğada ender görülen "peçeli baykuş", yaralı bir şekilde belediyeye ait kum ocağına sığındı.Kum ocağında görevli belediye personeli, işe geldiklerinde iş makinelerinin yanında bulduğu yaralı baykuşa sahip çıktı.

Yaralı peçeli baykuş kum ocağına sığındı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde doğada ender görülen "peçeli baykuş", yaralı bir şekilde belediyeye ait kum ocağına sığındı.
Kum ocağında görevli belediye personeli, işe geldiklerinde iş makinelerinin yanında bulduğu yaralı baykuşa sahip çıktı. Çalışanlar, beslemeye çalıştıkları baykuşu daha sonra tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisine teslim etti. Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilisi, “Yaralı bir peçeli baykuş için ihbar oldu. Baykuşu aldık. Kanadında biraz yarası var. Çok önemli bir yara değil. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi barınağına, veteriner hekimlere baykuşu götürüp tedavi ettireceğiz. İyileşince tekrar tabiata salacağız“ dedi.
Peçeli baykuşu Sındırgı’da ilk kez gördüklerini belirten belediye personeli Cihat Küren ise, “Sabah geldiğimizde kepçenin altında bu kuşu gördük. Yakaladığımızda kuşun kanadı iki yerinden kırıktı. Milli Parklar Müdürlüğünü aradık. Tedavi edilerek doğaya salınması için yetkililere teslim ettik” şeklinde konuştu.

Yaralı peçeli baykuş kum ocağına sığındı

Yaralı peçeli baykuş kum ocağına sığındı

Yaralı peçeli baykuş kum ocağına sığındı

Yaralı peçeli baykuş kum ocağına sığındı

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