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Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 14:23 | Son Güncelleme

Karabük’te ormanlık alanda yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Eskipazar ilçesine bağlı Keçeler köyü ormanlık alan mevkiinde İl Özel İdaresi ekiplerinin içme suyu çalışması sırasında köylüler tarafından kanadından yaralanmış halde bulunan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şubesi ekiplerine teslim edildi.Ali Osman Şahin isimli vatandaş, iş makinesinin çalışma yaptığı alanda yerde uçamaz halde Puhu kuşunu fark etti.

Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

Karabük’te ormanlık alanda yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Eskipazar ilçesine bağlı Keçeler köyü ormanlık alan mevkiinde İl Özel İdaresi ekiplerinin içme suyu çalışması sırasında köylüler tarafından kanadından yaralanmış halde bulunan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Ali Osman Şahin isimli vatandaş, iş makinesinin çalışma yaptığı alanda yerde uçamaz halde Puhu kuşunu fark etti. Kuşun kanadından yaralandığını tespit eden Şahin, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şubesi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede köye ulaşan ekipler yaralı kuşu tedavi edilmek üzere köylülerden teslim aldı. Ekipler tarafından veterinere getirilen yaralı puhu kuşunun tedavisinin ardından doğaya tekrar bırakılacağı öğrenilirken, kuşun kanatlarının açık haldeki boyutu ise 1 metreyi aşkın olduğu belirtildi.

Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

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