HABER

Yaralı şahin 45 gün sonra özgürlüğe kanat çırptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 16:16 | Son Güncelleme

Yaralı şahin 45 gün sonra özgürlüğe kanat çırptı

SİNOP (AA) - Sinop'ta bulunan yaralı şahin, 45 günlük tedavisinin ardından doğaya salındı.

Ordu köyü mevkisinde yaralı şahin bulan vatandaşlar durumu Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Müdürlük yetkililerince teslim alınan şahin, Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Burada veterinerler tarafından yapılan incelemede şahinin sağ ayağında kırık olduğu tespit edildi. Bandaj uygulaması yapılarak kafese alınan şahine 45 gün süreyle tedavi uygulandı. Görevlilerce özel olarak bakımı yapılan şahin eski sağlığına kavuştu.

Ekiplerce halkalaması yapılan şahin daha sonra doğaya salındı.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Dilovası’nda yeni tanklar yapılmak istenmesine tepkiDilovası’nda yeni tanklar yapılmak istenmesine tepki
Kocaeli’de aranan 33 suçlu yakalandıKocaeli’de aranan 33 suçlu yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğa sinop Şahin tedavi yaralı

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Son dakika: Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde kanundan çıkarıldı

Çok konuşulmuştu! O madde kanundan çıkarıldı

Eşinin üzerine kaynar su dökmüştü! O koca yeniden gözaltına alındı

Eşinin üzerine kaynar su dökmüştü! O koca yeniden gözaltına alındı

Uludağ'da kaybolan AKUT ekibine ulaşıldı!

Uludağ'da kaybolan AKUT ekibiyle ilgili yeni gelişme!

Şehidi ambulansta gören köpek zincirini koparıp peşinden koştu

Şehidi ambulansta gören köpek öyle bir şey yaptı ki...

MSB açıkladı: PKK/YPG 45 sivili katletti, 244 sivili de yaraladı

MSB açıkladı: PKK/YPG 45 sivili katletti, 244 sivili de yaraladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.