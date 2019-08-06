HABER

Yaralı şahin koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde, köpeklerin saldırısından bir vatandaş tarafından kurtarılan yaralı şahin koruma altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Hüyük ilçesine bağlı Göçeri Mahallesi’nde ikamet eden Metin Akgün tarafından uçamaz halde bulunan şahin tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.

Yaralı şahin koruma altına alındı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, köpeklerin saldırısından bir vatandaş tarafından kurtarılan yaralı şahin koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Hüyük ilçesine bağlı Göçeri Mahallesi’nde ikamet eden Metin Akgün tarafından uçamaz halde bulunan şahin tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi. Yaralı şahini teslim ettikten sonra açıklamada bulunan Metin Akgün, akşam saatlerinde camiden eve giderken yol kenarındaki bahçelerden köpek havlama sesleri gelmesi üzerine yöneldiği bahçede yaralı şahini bulduğunu belirterek, "Baktım ki kalabalık bir köpek grubu ortalarına almışlar, parçalayacaklar, müdahale ederek ellerinden alarak kurtardım. Uçamadığı ve geç saat olduğu için her yerin kapalı olduğunu düşünerek götürdüğüm evimde sabaha kadar misafir ettim, besledim. Sabah ise Hüyük ilçe merkezindeki bir veteriner arkadaşıma götürdüm. Gözünde küçük bir enfeksiyon var, onun tedavisini yaptıktan sonra teslim etmek üzere Beyşehir Milli Parklar Şefliği yetkililerine getirdim" dedi.
Yaralı şahinin tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edileceği, tedavisinin tamamlanmasının ardından ise yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı kaydedildi.

Yaralı şahin koruma altına alındı

Yaralı şahin koruma altına alındı

Uyuşturucu, silah, insan ticareti... Şimdi hedeflerinde onlar var!Uyuşturucu, silah, insan ticareti... Şimdi hedeflerinde onlar var!
YÖK'ten Hacettepe ile ilgili iddialara açıklamaYÖK'ten Hacettepe ile ilgili iddialara açıklama
BM’den İdlib’e 33 TIR insani yardımBM’den İdlib’e 33 TIR insani yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de hırsızlık yapan iki kardeş suçüstü yakalandı!

Suçüstü yakalandılar!

Hastane taşınırken 10 milyonluk malzeme vurgunu iddiası

Milyonluk vurgun! Aralarında hastane müdürü de var

Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 ölü

Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 ölü

Bayram tatili öncesi sürücülere uyarı

Bayram tatili öncesi sürücülere uyarı

Adana'da polis ile esnaf arasında arbede

Bir anda ortalık karıştı! Polis telsizle yardım istedi

Eski ortakların kavgası kamerada!

Eski ortakların kavgası kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.