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Yaralı şahin tedavide

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:39 | Son Güncelleme

SİNOP'un Karakum sahilinde yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı.

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) - SİNOP'un Karakum sahilinde yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı. Karakum sahilinde yaralı şahini görenler, durumu cankurtaran Yavuz Şen'e bildirdi. Şahine su içiren Şen, kuşun hala uçamadığını görüp, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, şahinin kanatlarında yaralar bulunduğunu, bu yüzden uçamadığını tespit etti. Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen şahin tedavi altına alındı. Vatandaşların çağrısı üzerine sahile gittiğini anlatan cankurtaran Yavuz Şen, "Sahildeki vatandaşlar, yaralı bir kuşun kıyıda hareketsiz halde durduğunu söyledi. Ben de kuşu alıp yetkililere haber verdim, şu anda tedavisi sürüyor" dedi.

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