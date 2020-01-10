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  4. Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı

Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

BURSA’da, doğada bitkin ve yaralı halde bulunan kızıl şahin, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, Başkan Alinur Aktaş tarafından tekrar doğaya salındı.

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA’da, doğada bitkin ve yaralı halde bulunan kızıl şahin, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, Başkan Alinur Aktaş tarafından tekrar doğaya salındı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, yaralı haldeki birçok sokak hayvanına sahip çıkarken, evcil olmayan yaralı ve bakımsız hayvanların da imdadına yetişiyor. Bu şekilde son 1 yıl içinde 872 hayvanın tedavisini yapıp, tekrar doğal ortama bırakan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Eylül ayında, bakımsız ve başından yaralanmış şekilde bulunan bir kızıl şahini de sağlığına kavuşturdu. Yaklaşık 4 ay boyunca Hayvanat Bahçesi’nde tedavisi ve bakımı yapılan kızıl şahin, Ürünlü Mahallesi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından doğaya salındı.
KIZIL ŞAHİNİN TEDAVİLERİ DE YAPILDI
Ürünlü’deki erkek barınma evi ziyareti sırasında, barınma evinin en yaşlı sakini olan 91 yaşındaki Akif Vatan’ı da yanına alan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kızıl şahini uçurmadan önce eline koruyucu eldivenleri giydi. Bursa’da her alanda ve her canlıya hizmet ettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu manada Hayvanat Bahçemiz marifetiyle yaralanan, hastalanan hayvanların tedavilerini de gerçekleştiriyoruz. 2019 yılı içerisinde tam 872 tane farklı türden hayvanın tedavisini ve bakımını yapıp tekrar doğal ortama bıraktık. Eylül ayında yaralı bir şekilde bulunan kızıl şahinin de tedavileri yapıldı. Şimdi onu dualarla tekrar doğal ortamına salıyoruz” dedi.
Başkan Aktaş, yanındaki barınma evi sakini Akif Vatan’dan kızıl şahine bir isim vermesini istedi. Akif dedenin kendi soyadını verdiği kızıl şahin, Başkan Aktaş’ın ellerinden özgürlüğüne uçtu.

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