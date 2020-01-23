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Yaralı Şahin’i jandarma ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

Çorum’da Jandarma trafik ekipleri yol kenarında buldukları yaralı Kızıl Şahin’i tedavi ettirmek için veteriner’e götürdüler.Çorum-İskilip karayolu üzerinde yol kontrolü yapan jandarma trafik ekipleri, yol kenarında hareketsiz halde duran yaralı bir Kızıl Şahin olduğunu farkettiler.

Yaralı Şahin’i jandarma ekipleri kurtardı

Çorum’da Jandarma trafik ekipleri yol kenarında buldukları yaralı Kızıl Şahin’i tedavi ettirmek için veteriner’e götürdüler.
Çorum-İskilip karayolu üzerinde yol kontrolü yapan jandarma trafik ekipleri, yol kenarında hareketsiz halde duran yaralı bir Kızıl Şahin olduğunu farkettiler. Yaralanan ve soğuktan donmak üzere olan Kızıl Şahin’i ekip otosuna alan jandarmalar yaralı hayvanı tedavisini yaptırmak için Çorum Doğa Koruma ve Millik Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. Veteriner hekim tarafından yapılan muayenede şahinin her hangi bir yerinde ateşli silah yaralanması olmadığı, muhtemelen tele çarpmak sureti ile kanadının kırık olduğu belirlendi.
Doğa Koruma ve Millik Parklar Şube Müdürlüğünde tedavi altına alınan yaralı Kızıl Şahin’in iyileştikten sonra tekrar doğaya salınacağı bildirildi.

Yaralı Şahin’i jandarma ekipleri kurtardı

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