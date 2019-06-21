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Yaralı saksağan tedavi edilerek korumaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 12:02 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yol üzerinde yaralı halde bulunan saksağan, belediye ekiplerince tedavi ettirilerek korumaya alındı.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yol üzerinde yaralı halde bulunan saksağan, belediye ekiplerince tedavi ettirilerek korumaya alındı. Sandıklı- Afyonkarahisar karayolu yanında ayaklarından yaralı halde bulunan saksağan, vatandaşlarca Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Osman Düz, saksağanı tedavisi için veteriner kliniğine götürdü. Tedavisi yapılan saksağanın, araç çarpması nedeniyle yaralandığı belirlendi. Saksağan, tedavisinin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ali Osman Düz, saksağanın iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacağını kaydetti. Saksağanın araç çarpması sonucu ayaklarından yaralandığını belirten Düz, "Ayakları üzerinde duramıyor. Bu nedenle de uçamıyor. Bakım ve tedavisinin yapılması için bize getirildi. Tedavisi yapıldı. İyileştikten sonra yeniden doğaya bırakacağız" dedi.

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