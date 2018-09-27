Yaralı saz delicesi ve kızıl şahin koruma altına alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, yaralı halde bulunan saz delicesi ve kızıl şahin koruma altına alındı.
Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ertan Kuduban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şahinlere benzerliğiyle bilinen saz delicesinin, Espiye kırsalında orman işçileri tarafından bulunarak kendilerine teslim edildiğini söyledi.
Koruma altına aldıkları kuşun veteriner hekim tarafından yapılan ilk kontrolünde kanadında kırık tespit edildiğini belirten Kuduban, tedavi sürecinden sonra saz delicesinin tekrar doğal hayata bırakılacağını ifade etti.
Ertan Kuduban, Alucra ilçesinde ise vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kızıl şahinin de Şebinkarahisar Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğince tedavi altına alındığını kaydederek, bu kuşun da sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağını aktardı.
Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı
Mine Kırıkkanat Twitter'dan paylaştı: MHP'nin af yasası taktiğini ifşa ediyorum!
Vücut geliştirme şampiyonu kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Akit yazarı Nurettin Veren: FETÖ'cülerin 2 aya kadar cezaevinden çıkacaklarını, bunu net bir şekilde eşlerine söylediklerinin duyumunu aldık
Günün en iğrenç haberi! 3 kızını birden...
Dikkat çeken kulis! 'AK Parti'nin af teklifi hakkında çekinceleri var'
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
MHP'de flaş görevden alma kararı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum