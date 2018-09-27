Yaralı saz delicesi ve kızıl şahin koruma altına alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, yaralı halde bulunan saz delicesi ve kızıl şahin koruma altına alındı.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ertan Kuduban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şahinlere benzerliğiyle bilinen saz delicesinin, Espiye kırsalında orman işçileri tarafından bulunarak kendilerine teslim edildiğini söyledi.

Koruma altına aldıkları kuşun veteriner hekim tarafından yapılan ilk kontrolünde kanadında kırık tespit edildiğini belirten Kuduban, tedavi sürecinden sonra saz delicesinin tekrar doğal hayata bırakılacağını ifade etti.

Ertan Kuduban, Alucra ilçesinde ise vatandaşlar tarafından bulunan yaralı kızıl şahinin de Şebinkarahisar Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğince tedavi altına alındığını kaydederek, bu kuşun da sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağını aktardı.

