Yaralı sokak hayvanlarına masajlı ve havuzlu tedavi

"Tedavi sonrası röntgen bölümüyle kırık veya hasarlı olan alanın kontrolünü sağlıyoruz. Felçli hayvanlarımızın hasarlı bölgesini masaj ve egzersiz salonunda yumuşatarak, gerdirme işlemi yapıyoruz. Hayvanlarımızda 'yatak yarası' oluşmaması için de onları askıya alarak işlemlere devam ediyoruz. Ardından hayvanlarımızı herhangi bir fonksiyonunu kaybetmesin diye oluşturduğumuz terapi havuzlarında yüzdürüyoruz. Onlar da eğleniyor, biz de severek bu işi yapıyoruz. Bu işlemleri her gün yapıyoruz. Hayvanlar devamlı kapalı bir ortamda kaldığı zaman bütün fonksiyonlarını kaybederek, kasları küçülmeye başlar. Biz bunu aşmak için mücadele veriyoruz."

Cerrahi tedavi sonrası da önemli bir sürecin başladığını bildiren Cücük, şöyle devam etti:

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, yaralı, sakat ve hasta olan kedi ve köpekler, masaj ünitesi, egzersiz salonu ve havuz bölümlerinde uygulanan tedavilerle hayata tutunuyor.

- "Milyonda bir umut da olsa bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz"

Merkeze il dışından dahi birçok sokak hayvanının tedavi için getirildiğini anlatan Cücük, "Felçli, yaralı ve sakat olan hayvanlarımız için bu terapi merkezini kurduk. Milyonda bir umut da olsa bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sakat kalan hayvanlarımız elbette oluyor. Onlar da ömürleri yetene kadar burada yaşamlarını devam ettiriyorlar." dedi.

Cücük, merkezde yapılan tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarında şu ana kadar yüksek oranda başarı sağladıklarını vurgulayarak, "Bazı hayvanlarımız havuzdaki yüzdürme işlemi sayesinde hiç kıpırdatamadığı ayaklarını dahi hareket ettirmeye başladı. Tam olmasa da ayağa kalkıyorlar. Masajlarla da birlikte yürüttüğümüz çok sokak hayvanımız var. Bazıları aksayarak bazıları ise tam yürüyor. Ama kendi hayatlarına devam ediyor olmaları bizi son derece mutlu ediyor." diye konuştu.

Merkezin donamının daha da güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildiren Cücük, herkesin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmasını istedi.

