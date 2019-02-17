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Yaralı sokak köpeği tedavi edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 14:05 | Son Güncelleme

Yaralı sokak köpeği tedavi edildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, karın bölgesinde saçma izleri bulunan sokak köpeği tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından kısırlaştırılmak istenen sokak köpeği, Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne götürüldü.

Buradaki tedavi sırasında köpeğin karnında şişlik olduğunu fark eden veteriner hekim Emrullah Topuzoğlu, yaptığı incelemede saçma izlerine rastladı.

Bunun üzerine ameliyat edilen sokak köpeğinin tedavisi sürüyor.

- "Köpeğin durumu çok iyi"

Emrullah Topuzoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokaktan kısırlaştırmak için aldıkları köpeğin tedavisi sırasında karnında şişlik tespit ettiklerini söyledi.

Şişliğin saçma parçasından kaynaklandığını fark edince hayvanı ameliyat ettiklerini anlatan Topuzoğlu, "Kendini bilmez kişiler tarafından havalı tüfek saçmasıyla vurulan sokak köpeği uzun zamandır saçmayla yaşıyormuş. Ameliyat edilen sokak köpeğinin durumu çok iyi." diye konuştu.

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Alaplı Zonguldak

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