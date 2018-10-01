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Yaralı sokak köpeğine jandarma ekibi sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 21:42 | Son Güncelleme

Yaralı sokak köpeğine jandarma ekibi sahip çıktı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaralı sokak köpeğine jandarma ekibi sahip çıktı.

Şambayat beldesi yakınlarında devriye gezen jandarma ekibi, aracın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğini fark etti.

Ayaklarının kırık olduğu belirlenen köpek, tedavi için ekip aracıyla Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne teslim edildi.

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Adıyaman'ın Besni ilçesi aralı halde bulunan köpek Jandarma Yaralı Köpeği Tedavi Ettirdi

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