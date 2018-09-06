HABER

Yaralı Suriyeli kadını sırtında taşıyan polis: Görevimizi yaptık

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 15:12 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı ilçesi sınır hattında ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Suriyeli kadını, 2 kilometre sırtında taşıyarak ambulansa ulaştıran 20 yıllık polis memuru Başpolis  Ömer Kılınçarslan, "Görevimizi yerine getirmenin huzurunu yaşadık" dedi.

Yaralı Suriyeli kadını sırtında taşıyan polis: Görevimizi yaptık

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesi sınır hattında ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Suriyeli kadını, 2 kilometre sırtında taşıyarak ambulansa ulaştıran 20 yıllık polis memuru Başpolis Ömer Kılınçarslan, "Görevimizi yerine getirmenin huzurunu yaşadık" dedi.
Dün, Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırına yakın bir mahallesinde çığlık sesleri duyan vatandaşlar, polise haber verdi. Gelen ekipler, 40 yaşlarındaki Suriyeli kadının çeşitli yerlerinden yaralı olduğunu ve hareket edemediğini gördü. 5 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğuyla çaresiz bekleyen kadın için, ambulans ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Arazinin taşlık ve engebeli olduğu için ekiplerin bölgeye ulaşmakta güçlük çekeceğini düşünen polis memuru Ömer Kılınçarslan, kadını sırtına alarak en yakın yola götürmek için yola çıktı. Bu sırada kadının çocukları da polisi takip etti. Sıcaktan etkilenen ve yorulan polis, kısa süreli dinlenip, tekrar yoluna devam etti. Polis memuru Ömer Kılınçarslan, yaklaşık 2 kilometre taşıdığı kadını ambulansa ulaştırdı. O anlar ise cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Kaçak olarak Türkiye'ye girmek isterken düşüp yaralandığı belirtilen Suriyeli kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
İMDAT ÇAĞRISINI DUYDUK
Uygulama noktasında görev yaparken imdat çağrısı duyarak harekete geçtiklerini belirten Ömer Kılınçarslan, yaşadığı olayı şöyle anlattı:
"Hatay' Reyhanlı ilçesinin Antakya istikametinde uygulama noktamız bulunmaktadır. Bu uygulama noktasında vatandaşlarımızın huzur ve refahı, güvenliği için 24 saat esasına göre emniyet teşkilatı olarak görev yapmaktayız. Yine görevde olduğumuz gecenin sabahı saat 06.00 sıralarında çok kısık bir sesle bir imdat çağrısı duyduk. Bölge çok rüzgarlı bir ortam olduğu için ses çok uzaklardan da geliyordu. Ekip arkadaşlarımızla sesi dinlemeye çalıştık. Hep birlikte sesin bir kadına ait olduğunu ve imdat çağrısında bulunduğunu tespit ederek arkadaşlarımızla yanına gittik. Uçurumlu bir alan olduğu için tepeye çıkarak kadının yanına ulaştık. İlk izlenim olarak ayaklarında ayakkabısı yoktu. Ayakları patlamıştı. Çok bitkin düşmüştü. Büyük ihtimalle tel örgüden geçerken ellerini parçalamıştı. Korkuyor ve tedirgindi."
ARAÇLARIN BÖLGEYE ÇIKMA İMKANI YOKTU
Suriyeli kadının bulunduğu yere araç gelemeyeceği için sırtında taşıdığını belirten Ömer Kılınçarsalan şöyle devam etti:
"Öncelikle kadına sakin olmasını ve devletimizin şefkatli ellerinde olduğunu söyleyerek rahatlamasını sağladık. Sonra iki arkadaşla birlikte kadını sırtlanarak aşağıya indirdik. Araçların bölgeye çıkma imkanı olmadığından dolayı biz istişare sonucu kadını 112 ekiplerine aşağıda teslim etmek üzere yola çıktık. Yanında kız ve erkek 2 evladı vardı. Onlar da korkuyordu. Rahatlamalarını sağladıktan sonra kadını sırtımıza alarak indirdik. 112 ekiplerine teslim ettik. Hastaneye intikali sağlandı. Burada emniyet teşkilatı olarak beraber arkadaşlarımızla görevimizi yerine getirmenin huzuru ve gönül refahı ile görevimizi tamamladık. Mülteci konusuna gelecek olursak, şahsen kendi düşüncem Suriye'den gelen vatandaşları mülteci olarak görmediğimi, sonuçta 700 yıl bu topraklarda hüküm sürmüş asil Türk milleti olarak, her ne kadar Misak-ı Milli sınırları dışında kalsa da bunları da bu ülkenin vatandaşları olarak düşünüyorum. Bizim Türk milletinin en önemli duygularından biri de merhamet duygusudur. Allah, yüce Türk milletinden merhamet duygusunu eksik etmesin, mazlum insanların da yardımcısı olsun."

FOTOĞRAFLI

Yaralı Suriyeli kadını sırtında taşıyan polis: Görevimizi yaptıkYaralı Suriyeli kadını sırtında taşıyan polis: Görevimizi yaptıkYaralı Suriyeli kadını sırtında taşıyan polis: Görevimizi yaptıkYaralı Suriyeli kadını sırtında taşıyan polis: Görevimizi yaptık

PARTNEROraya giden donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü!Oraya giden donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü!
Denize atlayıp, boynu kırılarak ölen genç toprağa verildiDenize atlayıp, boynu kırılarak ölen genç toprağa verildi
Van’da kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildiVan’da kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş

Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.