Yaralı Suriyeli kadını sırtında taşıyan polis: Görevimizi yaptık

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesi sınır hattında ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Suriyeli kadını, 2 kilometre sırtında taşıyarak ambulansa ulaştıran 20 yıllık polis memuru Başpolis Ömer Kılınçarslan, "Görevimizi yerine getirmenin huzurunu yaşadık" dedi. Dün, Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırına yakın bir mahallesinde çığlık sesleri duyan vatandaşlar, polise haber verdi. Gelen ekipler, 40 yaşlarındaki Suriyeli kadının çeşitli yerlerinden yaralı olduğunu ve hareket edemediğini gördü. 5 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğuyla çaresiz bekleyen kadın için, ambulans ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Arazinin taşlık ve engebeli olduğu için ekiplerin bölgeye ulaşmakta güçlük çekeceğini düşünen polis memuru Ömer Kılınçarslan, kadını sırtına alarak en yakın yola götürmek için yola çıktı. Bu sırada kadının çocukları da polisi takip etti. Sıcaktan etkilenen ve yorulan polis, kısa süreli dinlenip, tekrar yoluna devam etti. Polis memuru Ömer Kılınçarslan, yaklaşık 2 kilometre taşıdığı kadını ambulansa ulaştırdı. O anlar ise cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Kaçak olarak Türkiye'ye girmek isterken düşüp yaralandığı belirtilen Suriyeli kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

İMDAT ÇAĞRISINI DUYDUK Uygulama noktasında görev yaparken imdat çağrısı duyarak harekete geçtiklerini belirten Ömer Kılınçarslan, yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Hatay' Reyhanlı ilçesinin Antakya istikametinde uygulama noktamız bulunmaktadır. Bu uygulama noktasında vatandaşlarımızın huzur ve refahı, güvenliği için 24 saat esasına göre emniyet teşkilatı olarak görev yapmaktayız. Yine görevde olduğumuz gecenin sabahı saat 06.00 sıralarında çok kısık bir sesle bir imdat çağrısı duyduk. Bölge çok rüzgarlı bir ortam olduğu için ses çok uzaklardan da geliyordu. Ekip arkadaşlarımızla sesi dinlemeye çalıştık. Hep birlikte sesin bir kadına ait olduğunu ve imdat çağrısında bulunduğunu tespit ederek arkadaşlarımızla yanına gittik. Uçurumlu bir alan olduğu için tepeye çıkarak kadının yanına ulaştık. İlk izlenim olarak ayaklarında ayakkabısı yoktu. Ayakları patlamıştı. Çok bitkin düşmüştü. Büyük ihtimalle tel örgüden geçerken ellerini parçalamıştı. Korkuyor ve tedirgindi." ARAÇLARIN BÖLGEYE ÇIKMA İMKANI YOKTU