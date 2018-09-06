Yaralı Suriyeliyi 2 kilometre sırtında taşıyan polis o anları anlattı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırında, yaralı Suriyeli kadını sırtında 2 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştıran Başpolis Ömer Kılıçarslan, "Yaralı kadının yürüyecek durumu yoktu. Ambulans ekiplerinin kadını alacağı noktaya kadar sırtlanarak belli bir noktaya kadar taşıdım. Her Türk vatandaşının yapması gerekeni yaptım." dedi.

Reyhanlı'nın Suriye sınırına yakın bir mahallesinde çığlık sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine giden ve ayaklarından yaralanan Suriyeli kadını, engebeli arazide 2 kilometre taşıyan başpolis, olay gününü AA muhabirine anlattı.

Emniyet teşkilatında 19 yıllık görevli olduğunu belirten Kılıçarslan, sabah saatlerinde bir kadının çığlık seslerinin duyulması üzerine sınır bölgesine gittiklerini söyledi.

Bölgenin uçurum ve kayalık bir alan olduğundan tehlikeli arz ettiğini dile getiren Kılıçarslan, "Şahsı gördüğümde bitkin haldeydi. Ayağında ayakkabı yoktu, sınır hattından geçiş esnasında yaralanmıştı. Suriyeli olduğunu anladığımız şahsı sakinleştirmek için bir süre sohbet ettik. Kendisine zarar vermeyeceğimizi, Türkiye Cumhuriyeti'nin emanetinde olduğunu söyledim.'' dedi.