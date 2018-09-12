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Yaralı Suriyeliyi 2 kilometre sırtında taşıyan polise ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 11:44 | Son Güncelleme

Hatay Valisi Erdal Ata, sınır bölgesinde yaralı halde bulduğu kadını 2 kilometre sırtında taşıyarak ambulansa ulaştıran polis memuru ve ekip arkadaşını ödüllendirdi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır bölgesinde yaralı halde bulduğu Suriyeli kadını 2 kilometre sırtında taşıyarak ambulansa ulaştıran Başpolis Ömer Kılıçarslan ve ekip arkadaşına, Hatay Valisi Erdal Ata tarafından takdir belgesi verildi.

Vali Ata, Hatay İl Emniyet Müdürlüğündeki ödül programında, 4 Eylül'de sınırı yasa dışı yollarla geçerken yaralanan kadını sırtında taşıyarak ambulansa kadar götüren emniyet görevlilerini kutladığını belirtti.

Bu davranışın Türk polisinin ne kadar vefakar olduğunun bir göstergesi olduğunu vurgulayan Ata, "Bir taraftan asayiş ve güvenliğin sağlanması için emniyet ve jandarmamız gece ve gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışırken, bir yandan da bu tür durumlara duyarsız kalmayıp örnek bir tutum sergilemişlerdir. Arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ata, konuşmasının ardından Başpolis Ömer Kılıçarslan ve görev arkadaşı polis memuru Medet Yalçın Bakoğlu'na takdir belgelerini verdi.

Başpolis Kılıçarslan da amirleri ve Vali Ata'ya teşekkürlerini sunarak, "Millet olarak hainlere cezasını en sert şekilde verirken, mazlumlara da merhametle yaklaşmasını bilen bir milletiz. Benim yerimde kim olsa o şekilde yaklaşacaktır. O günden bu yana çok güzel mesajlar aldım. " şeklinde konuştu.

Törene İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Nadir Örten ile yetkililer katıldı.

- Olay

Geçen hafta Suriye sınırındaki çığlık sesleri üzerine bölgeye giden Başpolis Kılıçarslan, Suriyeli bir kadını ayakları ve çeşitli yerlerinden yaralanmış şekilde 2 çocuğuyla yerde otururken bulmuştu.

Durumu ambulans ve itfaiyeye bildiren Kılıçarslan, engebeli ve dağlık araziye araçların çıkamayacağını öngörerek kadını yaklaşık 2 kilometre sırtında taşıyıp en yakın yola gelen ambulansa ulaştırmıştı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, Kılıçarslan, engebeli arazide yaralı kadını sırtında taşırken, 5 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğunun arkalarından geldiği anlar da kayıtlara yansımıştı.

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