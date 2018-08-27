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Yaralı sürücülere ilk müdahale yoldan geçen başhekim yardımcısından

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 21:33 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı, kazada yaralanan iki sürücüye şans eseri yoldan geçen İnegöl Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr.

Yaralı sürücülere ilk müdahale yoldan geçen başhekim yardımcısından

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı, kazada yaralanan iki sürücüye şans eseri yoldan geçen İnegöl Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Can müdahale etti. Yaralılardan birine ise yoldan geçen vatandaş üzerindeki montunu çıkarıp, başının altına koyup rahat etmesini sağladı.
Kaza, İnegöl ilçesinde meydana geldi. İstiklal caddesi üzerinden gelip 15 Temmuz Milli İrade Meydanı kavşağından dönen Mustafa Eroğlu (52) yönetimindeki 16 Y 4049 plakalı motosiklet, Nuri Doğrul Caddesi üzerinden kavşağa giren Hüseyin Turgut (55) yönetimindeki elektrikli bisikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosiklet ve elektrikli bisikletten düşen sürücüler yaralandı.
İLK MÜDAHALE BAŞHEKİM YARDIMCISINDAN
Kazadan hemen sonra, olay yerinden yaya olarak geçen İnegöl Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Can, yaralılara ilk müdahaleyi yapıp, sağlık ekiplerine haber verdi.
MONTUNU ÇIKARIP BAŞININ ALTINA KOYDU
Öte yandan, o sırada yoldan geçen bir vatandaş ise asfalt üzerinde yatan elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Turgut’un rahat etmesi için montunu çıkarıp başının altına koydu.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOGRAFLI

Yaralı sürücülere ilk müdahale yoldan geçen başhekim yardımcısındanYaralı sürücülere ilk müdahale yoldan geçen başhekim yardımcısındanYaralı sürücülere ilk müdahale yoldan geçen başhekim yardımcısındanYaralı sürücülere ilk müdahale yoldan geçen başhekim yardımcısından

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