Yaralı sürücünün yardımına meraklı vatandaşlar yetişti

Sivas’ta trafik kazasında yaralanan araç sürücüsü, meraklı vatandaşlardan oluşan insan zinciriyle ambulansa taşındı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.00 sıralarında kent merkezi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. T.Z. idaresindeki 34 BGA 195 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil, tarlaya uçup beton sulama kanalına çarparak durabildi. Kaza sonrası araçta sıkışan T.Z., Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin uğraşlarıyla çıkarıldı. Yaralı, 5 metrelik yamaçtan kazayı izleyen meraklı vatandaşlar, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından oluşturulan insan zinciriyle çıkarıldı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

