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Yaralı sürücüye 40 derece sıcaklıkta gölgelik

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 12:13 | Son Güncelleme

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne vatandaşlar, ambulans gelene kadar gölgelik yaptı.Edinilen bilgiye göre kaza, önceki gün Görükle Mahallesi Anafartalar Caddesinde yaşandı.

Yaralı sürücüye 40 derece sıcaklıkta gölgelik

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne vatandaşlar, ambulans gelene kadar gölgelik yaptı.
Edinilen bilgiye göre kaza, önceki gün Görükle Mahallesi Anafartalar Caddesinde yaşandı. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralıya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Hemen sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar, 40 derece sıcağın altında yaralıyı güneşten korumak için gölgelik yaparak ambulansı bekledi. Yaralı kısa sürede gelen ambulansla hastane kaldırılırken, trafik ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Yaralı sürücüye 40 derece sıcaklıkta gölgelik

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