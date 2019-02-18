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Yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 00:15 | Son Güncelleme

Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Edirnekapı'dan Merter istikametine giden Memet Karaman idaresindeki 34 ED 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Cevizlibağ mevkisinde yol ortasında döndü. Bu sırada arkadan gelen Mehmet Karadağ yönetimindeki 34 TDD 03 plakalı taksi, Karaman'ın otomobiline çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.

Kazada ağır yaralanan Karaman araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Karaman, hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesi sonrası, bir süre aksayan trafik normale döndü.

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trafik kazası yaralı Zeytinburnu

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