Yaralı taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta trafik kazasında yaralanan yaralıyı taşıyan ambulansın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Vezir Hoca Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik kazasında yaralanan yaralıyı hastaneye götüren Bekir Y. yönetimindeki 46 BF 049 plakalı ambulans ile yan yoldan bulvara çıkan Ezgi K. yönetimindeki 46 FK 084 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Direğin ambulansın üzerine devrildiği kazada otomobil sürücüsü Ezgi K. ile ambulanstaki sağlık görevlisi Mustafa S. yaralandı.

Yaralılar ile kazada yapan ambulanstaki yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLI



