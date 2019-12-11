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Yaralı taşıyan ambulansa kaza yaptı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 18:04 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ermenek ilçesinde kaza sonrası yaralananları hastaneye taşıyan ambulansa başka bir araç arkadan çarptı.

Yaralı taşıyan ambulansa kaza yaptı: 7 yaralı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde kaza sonrası yaralananları hastaneye taşıyan ambulansa başka bir araç arkadan çarptı. İki kazada toplam 7 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Güneyyurt beldesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.B. (62) yönetimindeki 42 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.B. (68), S.B (31) ve 6 aylık E.B isimli bebek yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelerek yaralıları alan ambulansa ise M.S. (55) idaresindeki 70 plakalı otomobil sis nedeniyle fark edemeyerek arkadan çaptı. İkinci kaza sonrası da 70 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan S.A. (45) ile ambulanstaki sağlık görevlileri S.P. (23) ve M.D. (24) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka ambulanslarla kaldırıldıkları Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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