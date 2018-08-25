Yaralı teğmen şehit düştü

AĞRI, (DHA)- AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, geçtiğimiz 21 Ağustos günü terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu ağır yaralanan, Ankara'nın Haymana ilçesi nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Piyade Teğmen Celal Dağlı, tedavi gördüğü hastanede bugün saat 19.30 sıralarında şehit oldu.
Bayramın 1'inci Doğubayazıt ilçesini Kozluk Karakolu üst bölgesine PKK terör örgütü üyeleri tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Piyade Teğmen Celal Dağlı ağır yaralı olarak helikopterle Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Teğmen Dağlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve bugün şehit düştü.
Dağlı'nın naaşı, yarın sabah Erzurum Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından Ankara’ya gönderilecek.
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