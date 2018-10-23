Yaralı tilkiyi beslediler

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, polis memuru İbrahim İslam Cengiz ve arkadaşları, buldukları yaralı tilkiye yiyecek vererek karnını doyurup, bir süre besledi.
Andırın ilçesi Kargaçayırı Mahallesi'ne, bir süre önce arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden İbrahim İslam Cengiz, dönüş yolunda ses gelen çalılıkların arasında yavru tilkiyle karşılaştı. Tilkinin yaralı olduğunu fark eden Cengiz ve arkadaşları, hayvana yiyecek verdi. Cengiz, "Tilkiye seslendiğimizde bize tepki vererek yanımıza geldi. Tilkinin arka sağ bacağından yaralı olduğunu gördük, elimizle tilkiyi beslemeye başladık. Daha sonra da aynı yere gittiğimizde tilki yanımıza gayet rahat gelmeye ve yemeğini yemeye başladı. Son zamanlarda da ayağının iyileştiğini fark ettik ve tilki doğal ortamına döndü" dedi.
'ŞEFKAT BEKLİYORLAR'
Tilkiyi ilk gördüklerinde biraz tedirgin olduklarını ifade eden İbrahim İslam Cengiz, şöyle konuştu:
"İlk gördüğümüzde önce panik yaşadık, sonuçta yaban hayatına ait bir hayvan. Fakat tilkinin yaralı olması, bizimle göz göze geldiğinde yardım umarcasına bir bakışı vardı. Yaralı olmasından dolayı daha çok ilgi gösterdik ve beslemeye başladık. Karnı doyduktan sonra yanımızdan ayrılıyordu. Ne kadar yaban hayatında yaşayan hayvan olsa da insanlardan şefkat bekliyor."
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