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Yaralı TIR sürücüsüne ilk müdahale çarptığı ambulanstaki ekipten geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 16:39 | Son Güncelleme

BURSA'da yağış nedeniyle kontrolden çıkan TIR, önce metro duvarına, ardından da ambulansa çarparak durabildi.

Yaralı TIR sürücüsüne ilk müdahale çarptığı ambulanstaki ekipten geldi

BURSA, (DHA)- BURSA'da yağış nedeniyle kontrolden çıkan TIR, önce metro duvarına, ardından da ambulansa çarparak durabildi. Kazada yaralanan TIR sürücüsüne, çarptığı ambulanstaki sağlık görevlileri müdahale etti.
Kaza öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Bursa- İzmir Karayolu Ataevler metro istasyonu yakınında meydana geldi. 41 UZ 493 çekici plakalı TIR'ıyla İzmir istikametine giden A.A., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR önce metro duvarına, ardından da 16 SLF 96 plakalı ambulansa çarpıp devrildi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü A.A.'ya ilk müdahaleyi çarptığı ambulanstaki sağlık ekibi yaptı. Daha sonra olay yerine gelen başka bir ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan A.A., burada tedavi altına alındı. Kazanın ardından, durma noktasına gelen trafik, TIR'ın vinçle kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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Yaralı TIR sürücüsüne ilk müdahale çarptığı ambulanstaki ekipten geldiYaralı TIR sürücüsüne ilk müdahale çarptığı ambulanstaki ekipten geldiYaralı TIR sürücüsüne ilk müdahale çarptığı ambulanstaki ekipten geldi

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