Yaralı turistin yardımına Sahil Güvenlik yetişti

Cavit AKGÜN/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada ayak bileğini incelten Ukrayna uyruklu kadın turistin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Kara yolundan kadın turiste ulaşamayan ekipler deniz yoluyla yaralıya ulaşarak hastaneye kaldırdı.
Datça'daki bir otelin yetkilisi sağlık ekiplerine otellerinde konaklayan Ukrayna uyruklu Hanna Kosarıeva'nın (46) Domuzçukuru Mevkii'nde doğa yürüyüşü yaptığı sırada ayağını burktuğunu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri ormanlık alana karayolu ile ulaşamayınca Güney Ege Grup Komutanlığı'ndan yardım istedi. Bunun üzerine Datça Limanı'ndan hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri 15 dakika içinde Domuzçukuru Mevkii'ne ulaştı. Kosarıeva bota alınarak limanda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kosarıeva'nın ayağında incelme olduğu öğrenildi.
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