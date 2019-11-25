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Yaralı üşümesin diye battaniye ile sardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 20:48 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarına yuvarlandı.

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarına yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıları soğuktan korumak için battaniye örterek ısıtmaya çalıştı.
Kaza, Domaniç-Tavşanlı Karayolu Kantar Mevkii'nde meydana geldi. Tavşanlı’dan Domaniç ilçesine giden Nuri İmre yönetimindeki 43 YB 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Nuri İmre ve yanındaki Mustafa İmre, Mustafa Gökçe ile Sabriye Gökçe yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Nuri İmre, Mustafa İmre ve Sabriye Gökçe Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Mustafa Gökçe ise Domaniç İlçe Hastanesine sevk edildi.
Sağlık ekipleri, diğer ambulans gelene kadar yaralıları soğuktan korumak için battaniye ile ısıtmaya çalıştı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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