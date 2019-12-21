HABER

Yaralı uzman onbaşı, şehit oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 21:23 | Son Güncelleme

ŞEHİDİN CENAZESİ UŞAK'A GETİRİLDİ Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, geçen Perşembe günü terör örgütünün döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bugün şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un (22), cenazesi Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Uşak Havalimanı'na getirildi.

ŞEHİDİN CENAZESİ UŞAK'A GETİRİLDİ
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, geçen Perşembe günü terör örgütünün döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bugün şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un (22), cenazesi Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Uşak Havalimanı'na getirildi.
Havalimanındaki törene Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu, Uşak İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Murat Kılıç, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve protokol üyeleri katıldı. Şehit Tunç'un cenazesi uçakla indirildiği esnada Anne Gülizar Tunç, "Benim yaşamımın ne anlamı var artık" diyerek feryat etti. Şehit Tunç'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, karayolu ile memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Güney Beldesine uğurlandı.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradıKendisine ceza yazdırmak için trafik polisi aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)
Dağdan düşen bisikletli kurtarıldıDağdan düşen bisikletli kurtarıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul havalimanlarında akılalmaz olay! Polisler de...

İstanbul havalimanlarında akılalmaz olay! Polisler de...

Flaş açıklama: Terör bitmek üzere! 500 civarında terörist kaldı

Flaş açıklama: Terör bitmek üzere! 500 civarında terörist kaldı

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

Aygün'ün Yavaş'la ilgili iddiaları sonrası flaş gelişme!

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye'de hareketli dakikalar: Polisle çatışan şüpheli yaralı olarak ele geçirildi

Hareketli dakikalar: Polisle çatıştı, yaralı yakalandı

Son dakika! Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Karabük Sağlık Müdürlüğü'nden 'uyuz' uyarısı! Gittikçe yayılıyor

Sağlık Müdürlüğü'nden kritik uyarı! Gittikçe yayılıyor...

Rus savaş gemisi Admiral Essen, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Boğaz’dan geçti

İBB önündeki fayton protestosu devam ediyor! 'İmamoğlu görüşmesinden hak değil, rant çıktı'

'İmamoğlu görüşmesinden hak değil, rant çıktı'

TBMM'de görevli polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

TBMM'de görevli polis memurundan acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.