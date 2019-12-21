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Yaralı uzman onbaşı, şehit oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 21:46 | Son Güncelleme

ŞEHİDİN CENAZESİ UŞAK'A GETİRİLDİ Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, geçen Perşembe günü terör örgütünün döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bugün şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un (22), cenazesi Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Uşak Havalimanı'na getirildi.

ŞEHİDİN CENAZESİ UŞAK'A GETİRİLDİ
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, geçen Perşembe günü terör örgütünün döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bugün şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un (22), cenazesi Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Uşak Havalimanı'na getirildi.
Havalimanındaki törene Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu, Uşak İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Murat Kılıç, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve protokol üyeleri katıldı. Şehit Tunç'un cenazesi uçakla indirildiği esnada Anne Gülizar Tunç, Benim yaşamımın ne anlamı var artık diyerek feryat etti. Şehit Tunç'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, karayolu ile memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Güney Beldesine uğurlandı.

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