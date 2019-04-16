Yaralı yaban keçisi yavrusu tedavi altına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, bir vatandaş tarafından yol kenarında yaralı bulunan yaban keçisi yavrusu tedavi altına alındı.
Keçi yavrusunu bulan Özcan Tiltay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban keçisinin, kayadan düştüğü için yaralanmış olabileceğini söyledi.
Tiltay, keçiyi aracıyla veterinere getirdiğini belirterek, "Tunceli'den Ovacık'a geliyordum. Hava yağmurluydu. Venk Köprüsü civarında yaban keçisini yol kenarında hareketsiz dururken gördüm. Aracımdan inerek keçinin yanına gittim. Keçi yürümekte ve ayakta durmakta zorlanıyordu. Veterinere getirdim, tedavisi yapıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerine teslim ettik. Yaban keçisi umarım en kısa zamanda sağlığına ve doğaya kavuşur." diye konuştu.
Yaban keçisinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğünce koruma altına alınıp tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.
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