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Yaralı yabani hayvanlar bu merkezde şifa buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 11:54 | Son Güncelleme

Konya'da Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi bünyesinde faaliyet gösteren Yaralı Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde, kurulduğu 2001 yılından bu yana 3 bine yakın yaralı yabani hayvan tedavi edildi - Veteriner Fatih Mehmet Altay: - "Yıllık ortalama 150-200 civarında rehabilitasyon ve tedavi için hayvan geliyor. Bu zaman zarfında 3 bin civarında hayvanı merkezimizde tedavi ettik"

TANER AYDIN - Konya'da Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi bünyesinde faaliyet gösteren Yaralı Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde, kurulduğu 2001 yılından bu yana 3 bine yakın yaralı yabani hayvanın tedavisi yapıldı.

Merkez Karatay ilçesindeki Hayvanat Bahçesi bünyesindeki Yaralı Hayvan Rehabilitasyon Merkezine, vatandaşların hasta veya yaralı olarak bulup getirdiği hayvanlar, veteriner hekimler tarafından tıbbi müdahaleyle tedavi ediliyor.

Merkezde, kurulduğu 2001 yılından bu yana kurt, pelikan, şahin, tilki gibi 3 bine yakın yaralı yabani hayvanın tedavisi yapıldı. Tedavi edilen hayvanlar, doğal ortamına bırakıldı.

Hayvanat Bahçesi'nde görev yapan veteriner hekim Fatih Mehmet Altay, AA muhabirine, çeşitli nedenlerle doğada yaralı halde bulunan ve çoğunluğu kanatlı yırtıcılardan oluşan 70 hayvanı sadece bu yılın ilk ayında merkezlerinde tedaviye aldıklarını söyledi.

- "Yıllık ortalama 150-200 civarında hayvan geliyor"

Tedavi edilen hayvanlardan bir kısmının iyileştirilerek yeniden doğal ortamına bırakıldığını, geri kalanların ise bakım ve tedavi süreçlerinin halen sürdüğünü ifade eden Altay, şöyle konuştu:

"Yıllık ortalama 150-200 civarında rehabilitasyon ve tedavi için hayvan geliyor. Bu zaman zarfında 3 bin civarında hayvanı merkezimizde tedavi ettik. Gelen hayvanlar farklı sebeplerden geliyor. Özellikle yırtıcı kuşlar, avcıların ateş etmesinden dolayı yaralanıp gelebiliyorlar ya da elektrik tellerine takılıyorlar, trafik kazaları olabiliyor. Yaygın olarak bu sebeplerden geliyorlar."

Yıl içinde gelen hayvanların tedavi ve rehabilitasyonları bittikten sonra genelde bahar aylarında, yani doğada yemin ve avın çok olduğu zamanlarda doğal ortamlarına bıraktıklarını anlatan Altay, "Merkezimizde tedavi olan kanatlı yırtıcılardan bazıları, tedavi olduktan sonra tekrar hayvanat bahçesine geri dönüyor. Burada bir süre daha misafirimiz olarak kalıp, daha sonra tekrar doğal ortamlarına dönüyorlar." dedi.

Altay, merkezdeki yırtıcı kanatlılar bölümünde 120 şahin, doğan ve kartalın tedavisinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

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kanatlı yırtıcı Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekim Fatih Mehmet Altay Yaralı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi

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