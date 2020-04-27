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Yaralı yakınını görünce baygınlık geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 15:30 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kısa sürede olay yerine gelen yaralı yakını, akrabasının refüjde yattığını görünce şoka girdi. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı yakınını görünce baygınlık geçirdi

Kaza, Beyoğlu Irmak Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa istikametine giden otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan Müslüm Ayyıldız'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Ayyıldız, refüje yatırıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, yerde ambulansın gelmesini beklerken olay yerine yakınları geldi. Akrabalarının yaralandığını gören aile üyeleri kendinden geçti. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans yaralıyı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Güçlükle sakinleştirilen aile üyeleri yaralının durumunun iyi olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.

(DHA)

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