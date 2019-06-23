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Yaralı yakınının sağlık çalışanını darbettiği iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 12:23 | Son Güncelleme

YALOVA'da aldığı alkolün etkisiyle düşüp yaralanan S.M.A.'yı (29) hastaneye götüren ambulansa zorla binen yakını O.A.'nın (34), tartıştığı sağlık çalışanı Murat Ülker'i darbettiği öne sürüldü.

Yaralı yakınının sağlık çalışanını darbettiği iddiası

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da aldığı alkolün etkisiyle düşüp yaralanan S.M.A.'yı (29) hastaneye götüren ambulansa zorla binen yakını O.A.'nın (34), tartıştığı sağlık çalışanı Murat Ülker'i darbettiği öne sürüldü. Hastaneden darp raporu alan Ülker ve diğer sağlık çalışanları, olay sırasında alkollü olduğu öne sürülen O.A.'dan şikayetçi oldu.
​Merkez Süleymanbey Mahallesi'nde aşırı alkol alan S.M.A., dengesini kaybedip, düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Bu sırada alkollü olduğu belirtilen yaralı yakını O.A. da zorla ambulansa bindi. Ambulans hareket halindeyken O.A., sağlık çalışanları Murat Ülker, N.Ş. ve A.N. ile tartıştı. Bu sırada O.A. kendisini sakinleştirmeye çalışan sağlıkçılardan Murat Ülker'e yumruk atmaya başladı. Ambulanstaki arbede hastaneye gelene kadar sürdü. Ambulans hastaneye ulaşınca sağlık ekibi, hasta yakınından şikayetçi oldu. Murat Ülker’in yapılan muayenesinde yüzünde ve vücudunda darp izleri tespit edildi.
Olayın ardından Yalova Sağlık-Sen'den açıklama yapıldı. Saldırının kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"112 merkez ekibine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bir vatandaşın hayatını kurtarmak için süratle olay yerine giden,7/24 canla başla çalışan ve bazen başkalarının canı için kendi canını tehlikeye atan acil sağlık çalışanlarına yapılan bu saldırıların ve eziyetin bir an önce önüne geçilmelidir. Yalova 112’ye yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor, darp edilen meslektaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

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Yaralı yakınının sağlık çalışanını darbettiği iddiasıYaralı yakınının sağlık çalışanını darbettiği iddiasıYaralı yakınının sağlık çalışanını darbettiği iddiasıYaralı yakınının sağlık çalışanını darbettiği iddiası

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