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Yaralı yakınının sağlık çalışanını darbettiği iddiası (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 12:59 | Son Güncelleme

YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA Yalova Sağlık Müdürlüğü, yaşanan darp olayıyla ilgili açıklama yaptı.

YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Yalova Sağlık Müdürlüğü, yaşanan darp olayıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada olayla ilgili verilen bilgilerde şu ifadelere yer verildi:
''Aşırı derecede alkollü olan hasta sedye ile ambulansa almıştır. O esnada hastanın arkadaşı olduğunu beyan eden bir kişi ambulans ile hastaneye gelmek istediğini ekibe iletmiştir. 112 ambulanslarına hasta dışında kimsenin alınamayacağı, yasak olduğu bilgisi kendisine verilmiş ancak aşırı derecede alkollü olan şahıs Osmaniye’den geldiğini, yol bilmediğini, hastaneyi bulamayacağını söyleyerek ambulans ile hastanın yanında olmak istediğini agresif bir dille beyan etmiştir. 112 personelimiz inisiyatif kullanarak hasta yakınını da ambulans şoför kabinine almıştır. Vaka hastaneye getirilene kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmamış ve normal seyrinde transport gerçekleştirilmiştir. Ambulans Devlet hastanesine geldiği esnada hastanın arkadaşı olan vatandaş personelimize 'Sen kaç doğumlusun?' diye sormuş, '93’lüyüm' diyen arkadaşımıza hakaret ve küfür ederek 'Lan bebe işini yapacaksın hastamı alıp istediğimiz yere götüreceksin' şeklinde başlayan cümleler ve ardından sinkaflı küfürler etmeye başlamıştır. Hastaneye gelen ambulans hastayı içeriye almıştır. Ambulans içinde kalan personelimize hastanın arkadaşı el kaldırarak, küfürler ederek vurmaya kalkışmıştır. Personelimiz kendisini korumak için hastanın elini tutarak ambulans içerisinde sıkıştırmış ve polise seslenmiştir. Bunun üzerine hasta yakını kendini kurtararak ambulansın kornasına abanmış, uzun süre kornayı çalmıştır. Bu sesler üzerine ayağının kırık olduğunu beyan eden hasta içeriden koşarak dışarıya çıkmış ve personellerimize küfür ederek saldırmaya kalkmıştır. Araya giren hastane polisi ve diğer çalışanlar iki tarafı birbirinden ayırmıştır. Bu arbede esnasında saati yere düşen 112 personelimiz yere eğildiği sırada ayağı kırık olduğunu beyan eden vatandaş tarafından darbedilmiştir. Tüm bunlar sonucunda 112 personelimiz hasta ve yakınından şikayetçi olmuş ve konu adli mercilere intikal etmiştir.''

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)

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