HABER

Yaralı yavru ceylanı köylüler kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 16:45 | Son Güncelleme

ÇORUM'un İskilip ilçesinde ormanlık alanda bulunan yaralı yavru ceylan köylüler tarafından kurtarıldı.

Yaralı yavru ceylanı köylüler kurtardı

İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un İskilip ilçesinde ormanlık alanda bulunan yaralı yavru ceylan köylüler tarafından kurtarıldı.
Yenice Köyü kırsalında hayvanlarını otlatan çiftçi İsa Çitil, yara bir yavru ceylan olduğunu fark etti. Çitil, hareket etmekte zorlanan ceylanı çevredeki köylülerin de yardımıyla, yırtıcı hayvanlardan korunmak amacıyla ormandan alarak köyüne getirdi. Köylüler, yaralı ceylanın tedavisini yaptırıp bir süre de sütle besledi. Ceylan, iyileştirildikten sonra doğaya salındı.

FOTOĞRAFLI

Yaralı yavru ceylanı köylüler kurtardıYaralı yavru ceylanı köylüler kurtardıYaralı yavru ceylanı köylüler kurtardı

İşte Türkiye'nin çıplaklar plajıİşte Türkiye'nin çıplaklar plajı
Araçta yemeğini unutan üniversiteliye bir tencere sarma sözüAraçta yemeğini unutan üniversiteliye bir tencere sarma sözü
Eren Erdem'den ilginç savunma: Adnan Oktar'dan tutuklansam...Eren Erdem'den ilginç savunma: Adnan Oktar'dan tutuklansam...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

'Erdoğan'a itaat farzdır' diyen rektöre İYİ Parti'den tepki: Görevden alınmalı

'Erdoğan'a itaat farzdır' diyen rektöre İYİ Parti'den tepki: Görevden alınmalı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Eren Erdem'den ilginç savunma: Adnan Oktar'dan tutuklansam...

Eren Erdem'den ilginç savunma: Adnan Oktar'dan tutuklansam...

Son dakika! Kemer Belediye Başkanı'ndan belediyeye düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açıklama

Son dakika! Kemer Belediye Başkanı'ndan belediyeye düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.